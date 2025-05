El camarote de los hermanos Marx

Comenta Compartir

Se acaba de estrenar la última película de los Hermanos Marx, gracias al PSOE. Es de agradecer. No solo va a ser escuchar a Nosferatu ... desde el Congreso, donde todo es posible. La guinda la ha puesto el presidente de la Diputación de Badajoz, transformado en Groucho Marx con la parte contratante de la primera parte, es una comedia donde a Groucho se le olvida el papel, y todos los pies del diálogo los da al revés. Como no podía suceder de otra manera, la que no podía ni soñar un papel estelar es la subdelegada del Gobierno, cuando le llegó la noticia de una amiga de toda la vida: oye que te han despedido, a casita, que a Groucho se le ha olvidado el papel. Groucho ya era de todos conocido tratando de unir dos pueblos que no se pueden ver. Ahora el que se tiene que ir también es el hermano de uno que vive en Madrid. A esto sale la consejera de Cultura y dice: «En Extremadura se vive la cultura por sus cuatro puntos cardinales». Y entonces se va la luz, que es otra comedia: «A media luz los tres», esta de Miguel Mihura.

Cartas al director