Calores y sequía

El verano nos coge siempre poco preparados. Si encima soportamos una sequía, todo se complica. No es nuevo. En el siglo XIX ya hacía mucho ... calor. Cuentan que, cuando Cristina de Borbón abandonó España en 1840, por el puerto de Valencia, y dejo a su hija Isabel II en las manos del general Espartero, se fue camino de París, pero una vez pidió volver con su familia a Nápoles, porque en París no soportaba su calor. O sea, calor ha hecho siempre hasta en París, en nuestro Badajoz te lo dan por añadidura. Pero este sufrimiento bíblico vino un adelanto a acusarlo: me refiero al aire acondicionado. El aire climatizado nos ha hundido de por vida. En 1945 en Badajoz, lo mas fresco que teníamos era una barra de hielo entre la gente pudiente. El calor se consideraba una bendición del cielo. El parque de Castelar era multitudinario, y cuando un señor con una caña encendía las luces nos trasladábamos a San Francisco, donde se estaba mas calentito. Cuando volvía a mi casa, entrada la noche, al pasar por la farmacia de Santo domingo, miraba el termómetro, que nunca bajaba de los 30 grados y no era digital. Con la lluvia había una solución, sacábamos de procesión a la Virgen de Bótoa y llovía. Ahora, como no creemos nada más que en el aire climatizado, hemos empeorado, sin solución.

