El teatro en Extremadura

Un folio que Miguel Murillo me ha escrito para un libro mío que saldrá en un mes en Madrid, me ha obligado a reflexionar no ... sobre mi obra, sino sobre todo el mundo culto del teatro que Extremadura posee en grado de excelencia. Descubrir a Miguel Murillo sería un atrevimiento, e igual que Murillo, varias decenas de personajes que llevan el teatro en andas por toda Extremadura con su semana santa civil y con un silencio sobrecogedor donde tanto mujeres innumerables, con esa brava Concha Rodríguez con una trayectoria admirable, sin olvidar a su hermano Miguel, pioneros con la obra genial del cubano Triana, que en teatro es como García Márquez en la novela, y gran amigo de todos nosotros. Y no es por pueblerino elogio, pero hemos olvidado que Miguel Murillo y Jorge Márquez son los dos premio Lope de Vega (yo solo he conseguido ser finalista hace muchos años), o sea un respeto. Que yo sepa ninguno de los dos son académicos. Por poner un ejemplo de desidia teatral, en España ha desaparecido la critica teatral, cuando aquí tenemos a José Manuel Villafaina, que yo creo que es el último histórico, pese a no arriar la bandera. La situación teatral en España se parece mucho a la situación de Ucrania cuando no a los gazatíes. Con el agravante de las mafias teatrales que nos asolan. Legamos al triste día del Teatro. ¿Viva el teatro? Ustedes perdonen.

