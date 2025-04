Comenta Compartir

Badajoz es ciudad de poetas. No voy a descubrir nada. Los poetas han nadado a sus anchas por esta ciudad como los peces en el ... Guadiana, y más cuando el Guadiana era un río limpio y cristalino, o como el Gévora del que la Coronado decía «una corona, no, dadme una adelfa del Gévora querido», esto lo escribía en una carta a don Antonio Arqueros desde Lisboa, un año o dos de venir a quedarse en Badajoz para siempre acompañada de su marido embalsamado mister Perry. En estos días concretamente la familia Díaz Pinés al completo, abanderados por el gran Plácido Ramírez, dedicaron el día 19 de septiembre a gorjear en familia en mi innovidable museo de Arte Contemporáneo. Los poetas nos han inundado la ciudad de siempre. Hemos tenido hasta carteros poetas, como el gran Pepe Ledesma, una vida gloriosa entre guerras y poesías, cruzando como perdedor los Pirineos. Cómo no recordar esa gloria nacional que fue Delgado Valhondo o Manolo Pacheco o Alvarez Buiza, y tantos y tantos, Monterrey, Lencero, el etcétera es larguísimo. Pues bien, ahora la poesía llega en familia. Y tantos y tantos desconocidos. Yo los admiro en profundidad por no ser llamado a ese género literario, donde el alma se serena, donde siempre nos hemos mirado, y donde vamos a poder seguir mirándonos. Lean por favor poesía. Que no falten en sus casas todos los nombres y más que haya. Nos hace mejores. Seguro. Carolina Coronado ha sido nuestra antorcha olímpica. Además fue un ser que iluminó un siglo tan desgraciado como el XIX. ¡Viva la poesía!

Cartas a la directora