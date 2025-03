Comenta Compartir

Hubo un tiempo, lejano, que el hombre, aunque fuese muy pobre, trataba por todos los medios de ir aseado por la calle y, sobre todo, ... los domingos. La mujer trataba de realzar su belleza, incluso con aquellos floreados trajes de percal, que solían desterñise, No era extraño en Badajoz ver a un hombre con capa española, sobre todo entre los catedráticos del Instituto de Enseñanza Media, con personajes como Ricardo Carapeto, Manuel Losa, tertuliano de Valle-Inclán, y paisano, el farmacéutico Liso, los sastres de Badajoz, casi todos, los curas y seminaristas, que eran de ver el día que soplaba el aire junto a la puerta del Cordero, trajeados como los hermanos Rincón, Juan y Benito, citados todos en la librería de Luis Doncel. Los botines los calzaban seres raros y excepcionales, pero los hubo. El obispo solía subir a la catedral para que le besáramos el anillo, con un lujo ancestral. En fin, los domingos en Badajoz eran muy vistosos y entretenidos. Los militares se dejaban ver con las botas lustrosas. Los flechas iban con su boina roja poniendo la guinda La nostalgia no es deseable. Hoy todo eso ha muerto, y no gloriosamente. Hoy, lo nuestro es el 'hombre piscina'. De piscina a cualquier hora. Los hay que van de piscina hasta para ver al médico de cabecera. Las mujeres aunque vayan de piscina, se salvan, porque se preocupan de su apariencia, salvo las que utilizan el horror de las mallas. Ha sido imposible un término medio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora