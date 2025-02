Decadencia del piropo

Comenta Compartir

El piropo está de capa caída. Después de la guerra el piropo era la unica forma de acercarse a una mujer con cierto éxito. Las mujeres llegaron a vanagloriarse y no era extraño oír decir: «La de piropos que me han dicho por la calle», ... y todas tan contentas. En algunos de estos tiernos asaltos, incluso el hombre llegaba a desgañitarse, sobre todo subido en un andamio, donde los albañiles desahogaban sus pruritos más elementales. Con el tiempo fue perdiendo fuerza aunque no haya desaparecido. El causante del cambio fue debido al actor Arturo Fernández, que vestido siempre de lechuguino, la emprendió con las mujeres llamándolas «chatina». Fuera quien fuera. Ha durado hasta la muerte del mediocre actor. En su lugar, Bertín Osborne, ha dulcificado diciendo «es una niña estupenda». No ha debido gustar nada al Ministerio de Igualdad, pero Bertín le sigue dando a las rancheras. De ahí pasamos a Rubiales, y a sus muecas tras un 'piquito'. Y lo último ha sido un 69 en pleno de un concierto de unos de los miles de cantautores que tenemos, con una señorita muy mona que subió a felicitarlo. El cura de Melilla ha puesto la guinda.

Temas

Cartas a la directora