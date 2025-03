Cultura itinerante

Comenta Compartir

Tengo 86 años que me han dado ocasión de ser testigo en mi ciudad de todo, y por respeto a este trozo de mi corazón ... no he sido capaz de escribirle su novela por escasez de talento. Dicho esto salgo a la palestra por cosas menores y chuscas para hacer las delicias de amigos y lectores en general. En el caso que me embarga es el de la sede «cultural» de la Caja de Ahorros y buenas pensiones, que no sabe donde ubicar el huevo la cultura. En un principio, había que dirigirse cerca de Elvas, camino del Faro, ahí han disfrutado de unos años de paz y entretenimientos culturales. Pero no se estaba a gusto. Entonces pensaron en la calle Montesinos, donde el arquitecto ha hecho verdaderos milagros. Estaban los cultos que no cabían de gozo, cuando su director general avisa, que no será el último lugar, y de ahí a la calle Encarnación de gloriosa memoria, se irá con la cultura, como con la música a otra parte y supongo que con su eterno director. Me recuerda una obra de Saroyan, «La Casa de San Ego», o el traslado de una casa entera de un barrio a otro mas pudiente con ruedas.Y ya de paso preguntar donde está la señora Guardiola, ¿ ha huido.?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión