En las actuales circunstancias, tengo la impresión de que en medio de esta vorágine política hay un personaje no debidamente valorado, que no es otro ... que Cuca Gamarra. Si la observamos, está siempre contentísima de haberse conocido. Su posición es como de estar a la espera de algo que va a acontecer pero que no importa lo que acontezca. Siempre tendrá una sonrisa aunque Óscar Puente le desgrane la agenda 2030, y a Alberto Núñez Feijóo la nariz le llegue a la barbilla. Donde cambia la diputada Gamarra es cuando interpela, que recuerda, según sus amistades a cuando le ordena a la doncella limpiar el polvo del salón. O sea, dispara.

Cartas al director