¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Aqualia

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Tiene un bonito nombre la empresa que sirve de agua a Badajoz, pero otra cosa es la factura. No recomiendo su lectura sobre todo si ... se padece del corazón, y no digo nada si se padece del hígado. Es sin lugar a dudas el agua mas depurada conocida. Está cercana al agua virgen, pero otra cosa son canon de infraestructura que padece porque son varios, que no sé yo si está recomendada para un enfermo de riñón. La factura es un prodigio. Lo menos oneroso es lo que usted consuma frente a cánones y depuraciones y elevaciones. Depura hasta el agua residual. Un prodigio, aparte los canon de la Junta de Extremadura. Aqualia llegó a Badajoz de la mano de un alcalde que al solar de El Corte Inglés lo llamaba el solar de los chinatos, y gloria de otro alcalde en estatua. Lejos están los tiempos del Sr. Pedro, el encargado de la Casa de las Aguas, que hoy lloramos. El Sr. Pedro era todo bondad, hasta si le llamabas al corazón te arreglaba una fuga. Tiempos pasados, que no volverán, y si vuelven, será a peor.

