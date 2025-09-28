Comenta Compartir

Tiene un bonito nombre la empresa que sirve de agua a Badajoz, pero otra cosa es la factura. No recomiendo su lectura sobre todo si ... se padece del corazón, y no digo nada si se padece del hígado. Es sin lugar a dudas el agua mas depurada conocida. Está cercana al agua virgen, pero otra cosa son canon de infraestructura que padece porque son varios, que no sé yo si está recomendada para un enfermo de riñón. La factura es un prodigio. Lo menos oneroso es lo que usted consuma frente a cánones y depuraciones y elevaciones. Depura hasta el agua residual. Un prodigio, aparte los canon de la Junta de Extremadura. Aqualia llegó a Badajoz de la mano de un alcalde que al solar de El Corte Inglés lo llamaba el solar de los chinatos, y gloria de otro alcalde en estatua. Lejos están los tiempos del Sr. Pedro, el encargado de la Casa de las Aguas, que hoy lloramos. El Sr. Pedro era todo bondad, hasta si le llamabas al corazón te arreglaba una fuga. Tiempos pasados, que no volverán, y si vuelven, será a peor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director