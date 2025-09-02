Antonio Masa en el recuerdo

Comenta Compartir

Tuve con Antonio Masa una amistad grande y fructífera Antonio tenía una personalidad avasalladora, que se construyó desde los tiempos de la facultad de Económica ... en el viejo caserón de San Bernardo en Madrid, donde se licenció e iniciara una carrera llena de inquietudes, quizá un valor fundamental en él. Entre algunos nombres que le rodearon en un principio en su trayectoria descuella un nombre fundamental de un compañero admirable también que fue el profesor de Teoría Económica, Alfonso Marzal, conjuntamente con otros como Pedro Hernandez, o Jose Luis Rodríguez Agulló y Emilio García Cancho, que dieron vida a los Consejos Económicos de Cáceres, Badajoz y Huelva donde se gestaría la primera corriente de desarrollo económico, a los que se les sumaría posteriormente Leopoldo Masa Godoy, europeísta con obra propia. A todos ellos me uní yo como anarquista del grupo. Quiero decir que si la vida de Antonio Masa es muy creativa, su principio, para mí es el más importante, cuando hablar de economía y desarrollo económico eran palabras que chocaban con el medio ambiente general de un país que empezaba a darse cuenta que iba por un camino impropio. Esta época es hoy practicamente desconocida e intratable, pero ahí tiene su peso Antonio Masa. Yo quiero destacar además a todos los que le acompañamos, creando una amistad que yo resalto hoy muy emocionado. Antonio, hasta pronto.

Temas

Cartas al director