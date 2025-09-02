HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Antonio Masa en el recuerdo

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:33

Tuve con Antonio Masa una amistad grande y fructífera Antonio tenía una personalidad avasalladora, que se construyó desde los tiempos de la facultad de Económica ... en el viejo caserón de San Bernardo en Madrid, donde se licenció e iniciara una carrera llena de inquietudes, quizá un valor fundamental en él. Entre algunos nombres que le rodearon en un principio en su trayectoria descuella un nombre fundamental de un compañero admirable también que fue el profesor de Teoría Económica, Alfonso Marzal, conjuntamente con otros como Pedro Hernandez, o Jose Luis Rodríguez Agulló y Emilio García Cancho, que dieron vida a los Consejos Económicos de Cáceres, Badajoz y Huelva donde se gestaría la primera corriente de desarrollo económico, a los que se les sumaría posteriormente Leopoldo Masa Godoy, europeísta con obra propia. A todos ellos me uní yo como anarquista del grupo. Quiero decir que si la vida de Antonio Masa es muy creativa, su principio, para mí es el más importante, cuando hablar de economía y desarrollo económico eran palabras que chocaban con el medio ambiente general de un país que empezaba a darse cuenta que iba por un camino impropio. Esta época es hoy practicamente desconocida e intratable, pero ahí tiene su peso Antonio Masa. Yo quiero destacar además a todos los que le acompañamos, creando una amistad que yo resalto hoy muy emocionado. Antonio, hasta pronto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  3. 3 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  4. 4 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  5. 5

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  6. 6 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  7. 7

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  8. 8

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  9. 9 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  10. 10

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Antonio Masa en el recuerdo