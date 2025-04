Adiós al papa Francisco

Comenta Compartir

La vida, el destino, ¿Dios? me han concedido vivir todos los papas desde Pío XII hasta este gran padre que ha sido Francisco. Fueron importante ... Juan XXIII, ese fino estilista que fue Pablo VI, qué vivió el asesinato extraño de un grande como Aldo Moro, vino después un Papa que duró poco, Juan Pablo I, después Juan Pablo II, que no estaba en mi devocionario, le siguió un gran filósofo alemán el Papa Razinger, y finalmente, el Papa Francisco que nos cambió el paso, abrió los portones de la Iglesia para que entrara aire impuro, contaminado de humanidad, chorreando empatía, diciendo las cosas por su nombre, cabreando a prelados rijosos, y llegándonos hasta el corazón en un lenguaje casero. Le envié una obra de teatro y me contestó dándome las gracias, y no contento he escrito una obra inédita, Las vecinitas de enfrente', dos ancianas que viven en la acera de enfrente del Vaticano, e inédita seguirá para siempre, si no me ofrecen una bonita edición. Su muerte es un poco la mía también, que siempre la tengo cercana pero el milagro es diario. Francisco fue un gran hombre, fino como el coral, tan inteligente como para decir que entre Messi, Cristiano, él era forofo de Pelé. Adiós, querido Papa Francisco.

Cartas al director