Proyecto de ley de restauración de la naturaleza en Extremadura

La ausencia de avances en la estrategia sobre la biodiversidad hasta 2020 pone de manifiesto que los compromisos voluntarios de los estados miembros no son ... suficientes para alcanzar los objetivos de la UE en materia de recuperación de ecosistemas.

En el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, publicado el 9 de mayo de 2022, los ciudadanos pidieron medidas con vistas a «crear, restaurar, gestionar mejor y ampliar las zonas protegidas para la conservación de la biodiversidad»; a «proteger a los insectos, en particular las especies autóctonas de insectos y los insectos polinizadores, entre otras cosas protegiéndolos contra las especies invasoras y a través de una mejor aplicación de la normativa vigente».

El proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza, ahora aprobado por el Parlamento europeo, fue presentado por primera vez por la Comisión Europea en junio de 2022 como parte del Pacto Verde Europeo y la estrategia de biodiversidad 2030. Esta norma, que continúa ahora su tramitación legislativa en la UE, tiene como objetivo reparar el 80% de los hábitats europeos en mal estado y devolver la naturaleza a todos los ecosistemas. Es la primera gran legislación sobre biodiversidad en la historia comunitaria.

Esta legislación establece objetivos jurídicamente vinculantes en siete áreas específicas, como las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos de curso libre y los ecosistemas marinos. Para el año 2030, se pretende cubrir al menos el 20% de la superficie terrestre y marina de la UE con estas medidas y, de aquí a 2050, todos los ecosistemas que necesiten restauración.

Además de abordar la biodiversidad, la ley también busca garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, considerando las amenazas del cambio climático.

La mejor forma de lograr los objetivos de la presente propuesta es a través de un Reglamento que garantice la aplicación directa de la legislación. Al contrario de lo que sucede con las directivas, los reglamentos no exigen la trasposición a la legislación nacional.

Es relevante señalar que el proyecto de ley reconoce la importancia de no obstaculizar el desarrollo de nuevas infraestructuras de energías renovables, siempre que estas sean de interés público y no comprometan el objetivo de restauración. Además, no se exige la creación de nuevas áreas protegidas en la UE, lo que brinda flexibilidad en la implementación.

En cuanto a la financiación de la UE, los gastos con cargo al presupuesto de la Unión y los programas de financiación de la Unión, como el LIFE, Fempa, Feder, Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa, así como el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión, Horizonte Europa, contribuyen a alcanzar los objetivos de biodiversidad. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) constituye una fuente adicional de financiación para la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Además, existen diversas iniciativas de la UE, nacionales y privadas, que pueden fomentar la financiación privada, como el Programa InvestEU, que ofrece oportunidades para movilizar financiación pública y privada a fin de apoyar, entre otras cosas, la mejora de la naturaleza y la biodiversidad mediante proyectos de infraestructuras «verdes» y «azules», y la captura de carbono como modelo de negocio ecológico.

Frente a quienes pudieran haber entendido que el fin último de la ley es deshacer infrestructuras realizadas, conviene retener lo declarado por Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, que «esta ley no trata de restaurar la naturaleza por el bien de la naturaleza. Se trata de garantizar un entorno habitable en el que esté asegurado el bienestar de las generaciones actuales y futuras, y en el que la tierra y los mares sigan teniendo la capacidad de proporcionarnos los bienes y servicios de los que dependen plenamente nuestras vidas y economías».

A mayor abundamiento, el artículo 7 que establece la obligación de eliminar las barreras fluviales, señala: «Al eliminar las barreras, los estados miembros deben ocuparse principalmente de las barreras obsoletas que hayan dejado de ser necesarias para la generación de energías renovables, la navegación interior, el suministro de agua u otros usos». En este sentido, me parece un despropósito la demolición de la presa de Valdecaballeros, de 70 hectómetros cúbicos, ya que además de abastecer a esta ciudad y a Castilblanco, contribuye a luchar contra los efectos negativos del cambio climático.

Otras líneas de interés para Extremadura serían:

–El aumento de superficie de agricultura ecológica o agrosilvicultura; la reducción de pastoreo y el uso de plaguicidas y abonos químicos. Gestión integrada de plagas y nutrientes. Particularmente interesante para Las Hurdes, Ibores-Villuercas y lLa Siberia es el propósito de la ley de actuar en el incremento de la población de polinizadores.

–Eliminar y controlar las especies exóticas invasoras y prevenir o reducir al mínimo la introducción de este tipo de especies. camalote, azolla, cerdo vietnamita, siluros, caracol del cieno, cotorras, etc.

–Convertir en espacios naturales, canteras, minas abandonadas,

–Mejorar la diversidad forestal mediante la creación de mosaicos de hábitats no forestales, como parcelas abiertas de pastizales o brezales, estanques o zonas rocosas.

–Introducir elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras de cultivo y pastizales de uso intensivo, como franjas de protección, lindes de campo con flores autóctonas, setos, árboles, bosques pequeños, muros de terrazas, estanques, corredores de hábitats y pasarelas de piedras, etc.

El Reglamento, tras su aprobación definitiva en los próximos meses, pedirá a los estados miembros que elaboren planes nacionales de restauración de la naturaleza, en colaboración con científicos, partes interesadas y la ciudadanía. Es pues hora de que la Junta de Extremadura comience a detectar las actuaciones que en su territorio deban integrarse en el Plan Nacional.