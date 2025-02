Caminando juntos, Don Benito y Villanueva de la Serena

Como varios miles de paisanos extremeños, aproveché la Semana Santa para dar una vuelta por la tierra y hacer sentir a mis nietos la querencia ... de algunas experiencias que me tocó vivir de pequeño, tan simples como subir al doblao, recoger los limones, regar el patio o ir a comprar dulces, quesos y fiambre.

Resuelta esa primera ocupación, confieso mi interés en contrastar el pulso del proyecto de fusión de Don Benito Villanueva de la Serena, en suspenso tras la llegada de los nuevos responsables municipales en el Ayuntamiento de Don Benito y el anuncio de la presentación de un proyecto de ley de fusión de municipios en la Asamblea de Extremadura por parte del Gobierno regional.

Dado que no he leído objeciones al informe económico de los profesores de la Universidad de Extremadura sobre los beneficios que la fusión reportaría, no solo a las dos ciudades, también a los municipios de influencia, habría que entender que las objeciones se centran en el nombre de la ciudad resultante de la fusión. Así es, al menos, para Siempre Don Benito.

A ello habría que añadir la desconfianza en el recuento de votos en Don Benito y que fue motivo de recurso judicial, que fue desestimado. Cuestión resuelta una vez que la alcaldesa de Don Benito declaró que no hubo 'pucherazo'. Sin embargo, unos días antes del viaje, en el pleno municipal volví a escuchar la desafortunada palabra en boca de algunos concejales, demostrando una escasa voluntad de enfriar los ánimos por quienes tienen la responsabilidad de gestionar la nueva situación.

A tiempo pasado, resulta paradójico cómo una buena intención, cuidadosamente preparada y políticamente consensuada por ambos alcaldes, respaldada por los anteriores presidentes de la Junta de Extremadura y con el voto unánime de los plenos municipales, ve truncada su culminación por la falta de previsión de las emociones justificadas ante la pérdida del nombre, hábilmente captada y manejada por quienes hoy dirigen la política municipal.

Esa falta de previsión nos lleva a considerar que el nombre no era lo urgente ni lo conveniente. Para quienes ya tenemos cierta edad, nuestras poblaciones de origen seguirán siendo las de siempre y solo el transcurso del tiempo y de las complicidades mutuas hará que las nuevas generaciones tengan la coartada de encontrar la denominación que les satisfaga. Por eso el nombre puede esperar y el lema de Caminando Juntos permitirá seguir realizando proyectos que incrementen las interacciones que históricamente se vienen produciendo entre ambos núcleos de población.

Ahora que el ejecutivo regional ha publicado la intención de elaborar una ley que regule las fusiones de municipios en Extremadura y sigue vigente, más que nunca, la prioridad de la Unión Europea en la consolidación fiscal para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la fusión de los municipios es pertinente para una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.

Es de esperar que la propuesta de ley concrete de forma más precisa, los incentivos que el RD Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, prevé en el sentido de medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie a los municipios que se fusionan, ya que contribuyen a racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal, entre otras ventajas, cabe destacar la preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, mejor financiación, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia.

Ante la oportunidad que proporcionan los Fondos Estructurales 2021-2027, además de los Fondos Next Generation 2021-2026 y la reclamación de la deuda histórica y la posibilidad de aplicarlos de forma complementaria, siempre que financien aspectos diferentes de un mismo proyecto, las autoridades de ambos municipios tienen la responsabilidad de plantear actuaciones conjuntas que redunden en el beneficio de las poblaciones. A título de ejemplo algunas podrían ser:

-Aprovechando la electrificación del tramo ferroviario Puertollano-Mérida, es la ocasión de pasar a tener una sola estación y conexión con el puerto seco del polígono

-Ambas localidades deben pedir la transformación en autovía de la N-430 en su actual trazado.

-Pedir a la Junta de Extremadura la continuidad de la autovía Miajadas-Don Benito-Villanueva de la Serena hacía Campanario-Castuera-Cabeza del Buey, al encuentro con la de Badajoz-Córdoba-Granada de competencia estatal, buscando salida al puerto de Algeciras.

-La construcción del aeródromo de Don Benito, cuyo emplazamiento se encuentraría a poco más de dos kilómetros de varios núcleos urbanos: Villanueva de la Serena, Don Benito y La Haba. Así como la urbanización e integración en el polígono de San Isidro de los terrenos del actual aeródromo.

-En el sector agroalimentario, ahora que comienza la segunda etapa de Fondos Next Generation , es la oportunidad de acceder a subvenciones y préstamos para proyectos en inmejorables condiciones.

En definitiva, y como siempre ha sido, sigamos creando complicidades para ser zona competitiva de creación de empleos y bienestar de nuestras poblaciones funcionando por el momento como dos distritos de un mismo propósito: bienestar, crecimiento y eficiencia.