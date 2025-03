Las mentiras sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza

Hace cuatro años, en 2020, la Unión Europea elaboró una estrategia sobre biodiversidad, con objeto de recuperar esta para 2030. De esta iniciativa se promulgó ... y aprobó recientemente la Ley de Restauración de la Naturaleza. Su finalidad es tan clara como ilusionante y pausible: recuperar en las mejores condiciones los hábitats naturales y las especies que en ellos habitan, incluida la humana, en el continente europeo.

Casi el 85% de los ecosistemas naturales de la UE están en franca degradación, con una larga lista de especies vegetales y animales en peligro de extinción o en una situación muy vulnerable, y con un aumento de la desertificación, sobre todo en el suroeste del continente, área en la que se encuentra la península ibérica.

La ley no solo se refiere a la protección, conservación y recuperación de espacios naturales, sino que abarca otros aspectos muy relacionados con el nivel de vida de los europeos, tales como la disminución de C02 en la atmósfera, la prevención de daños por inundaciones, frenar el avance de la erosión y la pérdida de terrenos fértiles, luchar contra la sequía y disponer de reservas de agua, no solo en cantidad, sino de calidad y, esto es muy importante, asegurar el abastecimiento de alimentos a los casi 450 millones de habitantes de la Unión Europea.

Los alimentos que consumimos y gracias a los cuales podemos vivir, no caen del cielo, como el «maná», sino que bien en forma de vegetales o animales, deben ser obtenidos de la tierra, de los ríos o del mar. Si no hay terrenos donde se pueda cultivar y donde el ganado pueda pastar; si no hay bosques y llanuras que proporcionen alimentos a los animales silvestres, que también forman parte, de forma importante, de nuestra dieta; si la calidad del agua de nuestros ríos y mares impide obtener pescados y mariscos, ¿qué vamos a comer? Hay una famosa película, futurista cuando se rodó, cuyo protagonista es Charlton Heston, 'Soylent Green' (en español, 'Cuando el destino nos alcance'), que narra la total degradación del medio ambiente en la Tierra, tanto que no hay ya alimentos: el único que queda son unas pastillas verdes, de ahí el título. El descubrimiento de Heston es atroz…'porque las pastillas son… cadáveres de personas 'recicladas'.

Estamos asistiendo a la difusión de opiniones sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza de personas que técnicamente no están preparadas para opinar y que tergiversan, cuando no falsean, lo que propugna esta normativa legal europea, ya en vigor, y que tendrá un periodo de adaptación de dos años.

Se están diciendo barbaridades que producen 'vergüenza ajena', como que se van a derruir las presas 'de los pantanos' (la ignorancia hace confundir pantanos con embalses); que se van a ver afectadas nada más y nada menos que ¡una de cada tres hectáreas agrícolas!; que la ley va afectar a proyectos de regadíos como el de Tierra de Barros; que aumentará la despoblación del medio rural, etc… Había una famosa canción de nuestra infancia que se titulaba Vamos a contar mentiras… tralará…', en la que otras cosas se decía que «un elefante se balanciaba sobre la tela de una araña…». Pues esta canción hilarante es más sería que los razonamientos de quienes atacan la Ley de Restauración. Y con mayor fundamento científico, incluso.

La ley se aplicará fundamentalmente en los espacios que ya están en la Red Natura 2000, adscritos, pues, desde hace años a una normativa protectora específica, y lo que se va a hacer en estos territorios es emplear fondos, que no se van a detraer ni de la PAC ni de otros fondos comunitarios dedicados a la agricultura y a la ganadería, sino que van a ser presupuestos específicos para restaurar zonas húmedas, bosques, pastos naturales, riberas, sierras, etc… con métodos tradicionales que darán una gran cantidad de empleo en las obras de restauración del medio natural, y por lo tanto, no solo no va a «despoblar», como dicen algunos agoreros, sino todo lo contrario, fijará y recuperará población en los pueblos.

Terminamos con un dato demoledor: más de 5.000 millones de euros de la producción agrícola anual de la Unión Europea son productos de los insectos polinizadores, en especial abejas y lepidópteros (mariposas), y de las aves (que también lo son), pero más de la mitad de los terrenos donde los cultivos dependen de la polinización, están empezando a ser hostiles para esta, por la contaminación por productos químicos. Y sin polinización… pierde la agricultura y la producción de alimentos.

Por lo tanto, es preciso dejar de cantar «vamos a contar mentiras… tralará» y ser serios en difundir todo lo relacionado con esta ley, por parte de algunas organizaciones agrarias, que un mucho menos representa a todos lo agricultores y ganaderos. ¿O es que alguien quiere volver al tóxico y cancerígeno DDT para «tratar» nuestros cultivos?