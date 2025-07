El motivo de esta carta no es esta aclaración, es que nuestro Ayuntamiento, en su departamento correspondiente, ha tenido la feliz idea de prohibir el ... giro a la izquierda en el cruce de las calles Alonso de Celada con Pedro de Valdivia. Para evitar que los conductores despistados giren a la izquierda, en dirección a Pedro de Valdivia, han colocado cuatro señales de tráfico, dos semáforos y una flecha en el suelo indicando la dirección obligatoria.

No me preocupa el número de placas ni señales, el verdadero motivo de mi misiva es informar al Ayuntamiento de que el problema lo puede causar la primera de las placas de prohibido girar a la izquierda, al estar colocada en la acera y separada de la pared del edificio del colegio unos 20 centímetros, con el agravante de que, si un invidente viene caminando por esa acera, el golpe que se pega es cojonudo y si es una persona en sillas de rueda, quizás no pueda pasar . Creo que vías y obras deberá tener conocimiento de esto. Si no es así, que compren el diario HOY y se informen.