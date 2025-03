Colaborar con el Ayuntamiento

Comenta Compartir

Aplaudo las decisiones que toma el Ayuntamiento de Badajoz y me explico: el equipo de gobierno ha tomado la decisión de sancionar a los dueños ... de perros que defequen en la vía pública (y supongo, que no retire). Sabía decisión. Pero me hago la siguiente pregunta ¿cuándo van a sancionar a los responsables que mantienen las baldosas como campanillos, y las zona de rodadura de los coches hechos una caca (no de perro)... Curiosamente, hace unos días vi un coche del ayuntamiento de Badajoz que tenía rotulado una frase que decía 'Colabora con tu ciudad' y me pregunto ¿qué debo hacer para ello? y ¿qué hace el equipo de gobierno cuando colaboras?

Temas

Cartas a la directora