Sí, quedé sorprendido por la intervención de una señora joven en la zona de parada de los autobuses urbanos, justo detrás de la torre Simago. ... Me explico. Estaba, en mi coche, esperando a un amigo para ir al fútbol y una señora joven se acerca y me invita a parar el motor del coche, sorprendido le pregunto ¿por qué? y con una exquisita educación me indica que por el cambio climático. Acepté la sugerencia y lo apague. Si fuéramos capaz de imitar a esta señora, quizás, nos iría mejor a todos. Muchas gracias señora por su atrevimiento.

