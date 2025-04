Un mes sin podólogo en San Andrés

Comenta Compartir

Nuestros políticos de la Junta de Extremadura se jactan de manifestar que los mayores somos un colectivo muy interesante. Sobre todo cuando nos piden colaboración ... como voluntarios. Es sorprendente el control que hay sobre las prestaciones a los mayores en los centros de la Junta de Extremadura. Desde hace bastante tiempo (quizás desde la pandemia) los bares están cerrados y sin viso de apertura, siendo el bar un buen acicate para la asistencia a los centros. Lo lastimoso es que en el centro de mayores de Badajoz de calle Benegas, hace más de un mes que no tiene podólogo. Lo del bar puede que no sea muy necesario, pero el podólogo debe ser considerado imprescindible. La mayoría de los mayores no llegamos a los dedos del pie para cortarnos las uñas y ahora la Junta no lo tiene solucionado. ¿Por qué no empiezan a preparar los concursos de adjudicación con tiempo suficiente a su caducidad? Si previamente a la caducidad del contrato en vigor iniciaran los trámites para la renovación del siguiente periodo de la actividad correspondiente, seguramente no ocurrirían estos problemas

Señora presidenta de la Junta de Extremadura, mire la forma de solucionar más pronto que tarde lo del consultorio de podología en el centro de mayores 'San Andres' de Badajoz por el bienestar de las personas mayores, que lo necesitamos. Gracias.

Cartas al director