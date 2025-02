Insólita decisión para el tráfico pacense

Comenta Compartir

Se puede considerar de insólita la decisión tomada por el Ayuntamiento de Badajoz respecto a la circulación en la confluencia de la avenida de Europa, y las calles Alonso de Celada, y Ronda del Pilar. Me explico, vengo circulando por Alonso de Celada con la ... intención de ir a mi casa en San Sisenando y me encuentro con una señal que me obliga a girar a la derecha, cuando siempre fue posible hacerlo hacia las dos direcciones. Para llegar a mi domicilio, desde Alonso de Celada, no tengo otro camino que la Avenida de Europa, girar hacia la avenida de Pardaleras, bordear la plaza de toros en dirección a Ronda del Pilar y tomar San Sisenando. Creo que es incomprensible la decisión de prohibir el giro hacia Pedro de Valdivia, desde Alonso de Celada, puesto que no perjudica nada la circulación, y así llevaba muchos años. Ruego encarecidamente que reconsideren la decisión o den una alternativa que no nos obligue dar este enorme rodeo.

