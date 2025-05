Al concejal de Urbanismo de Badajoz

Comenta Compartir

Señor Carlos Urueña, concejal de Urbanismo de Badajoz, circulando por la avenida Sinforiano Madroñero he sentido envidia por cómo ha estado siempre de cuidada y ... como la van a dejar ahora. Creo que para esta avenida de Badajoz no hay fecha de caducidad, todas las obras de mejoras se hacen allí ¿acaso esta avenida es un banco de pruebas? Le invito, señor Urueña a que un día cualquiera que tenga poco que hacer pasee por Ronda del Pilar y vea si es necesario instalar alguna banda de goma en la calzada, próximo a los pasos de peatones para seguridad de las personas. Le recuerdo que en esta avenida hay un centro de salud al que acudimos muchas personas mayores, viéndonos en la necesidad de tener que cruzar la calzada. Desde mi humilde posición de usuario, le agradecería que, al menos, nos instalaran alguna de las que retiran de Sinforiano Madroñero. No las necesitamos ni las queremos nuevas, si no las que se retiran de esa avenida, que supongo estarán guardadas y no muy deterioradas.

Cartas al director