Festival flamenco 'Ciudad de Badajoz'

Respondiendo a la carta de Ángel Venancio publicada el domingo 16, titulada 'Otra feria sin festival flamenco', suscribo su opinión aunque no tengo el gusto ... de conocerlo. El festival lo ha organizado desde sus inicios la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz que presido desde hace dos años. El Ayuntamiento pacense aportaba una subvención que no llegaba para cubrir gastos, teniendo los antecesores en el cargo que averiguar otros aportes económicos, e incluso poner avales de su bolsillo para pagar a los artistas contratados hasta que se recuperaba merced a los patrocinadores. Mantuve reuniones con el anterior concejal de Cultura para recuperar el festival con infructuoso resultado y también en dos ocasiones con el actual, José Antonio Casablanca, quien asume cultura y festejos y con quien tenemos buenas perspectivas para su recuperación. No dude, señor Venancio, que la junta directiva está haciendo todo lo posible para que en la próxima feria de San Juan podemos disfrutar del clásico festival en la Terraza del López de Ayala de Badajoz. La afición lo agradecerá.

Cartas al director