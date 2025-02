El arboricidio del parque Ascensión

Comenta Compartir

Cuesta trabajo creer hasta dónde puede llegar la insensatez y la ambición humana. Estoy leyendo estos días que con toda probabilidad arrasen la histórica y hermosa arboleda del parque Ascensión de Badajoz, y al ciudadano de a pie no le entra en la cabeza el ... porqué. Entre tanto espacio para edificar pisos, ¿tan difícil es reordenar la ubicación de construcciones y viales para conservar estos magníficos ejemplares? Sin duda este nuevo barrio en ciernes ganaría en belleza y frescor creando una hermosa plaza de la que disfrutarían no solo los vecinos del lugar, sino de toda la ciudadanía. Segura Otaño y Covarsí se desplazaron a Madrid para intentar que no rompieran las murallas abaluartadas. No lo consiguieron y ahora lamentamos la desafortunada decisión y envidiamos el trato que los portugueses han dado a sus fortificaciones. El patrimonio a conservar no solo consiste en edificaciones, también en una naturaleza privilegiada, como en este caso esa arboleda que tantos años dedicó a presentar su porte actual. Por favor, a quienes corresponda, recapaciten y no arrasen este regalo de la naturaleza si todavía están a tiempo. La historia juzgará a los responsables de tan desatinado arboricidio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión