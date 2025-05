Alejandro Pachón y los imprescindibles

Comenta Compartir

Recuerdo aquella cita de Bertolt Brecht que culminaba la reflexión diciendo que «Hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles». Uno ... no puede calibrar el nivel de lucha vital que practicó el amigo que nos dejó, pero lo que sí puedo asegurar es que Alejandro Pachón era uno de esos hombres a los que calificaría como imprescindible sin riesgo a equivocación. Y digo esto porque personas de su categoría humana e intelectual son de los que resulta verdaderamente difícil prescindir, no solamente por el legado cultural que nos ha dejado –baste mencionar el Festival Ibérico de cortos o sus trabajos de referencia sobre la música en el cine–, sino por su transcendente labor pedagógica de la que fui beneficiario en la escuela Normal de Magisterio. Resultaba todo un lujo asistir a sus clases de historia del arte, pues era el maestro de cuyas enseñanzas aprendías sin esfuerzo, tan solo con su disertación cercana, amena y enriquecedora, algo al alcance de muy pocos pedagogos. Todo un lujo para el alumnado. No contento con este aprendizaje reglado, tuve la suerte de continuarlo a pie de barra de bar, en las distancias cortas, que es donde desnudas tu saber. Allí, Alejandro, con media frase, iluminaba mi ignorancia y me hacía recapitular y aprender de su enseñanza como quien no quiere la cosa, sin sentirse el privilegiado intelectual que sin duda era. Gracias por todo amigo Pachón. Deslízate en un gozoso travelling hacia las estrellas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director