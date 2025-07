El parque de la desidia

Comenta Compartir

Hace unos días me publicaron una Carta al Director con el título jardín inacabado en Badajoz. Pues bien, no voy a insistir más en el ... asunto para no molestar la necesaria tranquilidad y sosiego del programador de tareas de parques y jardines de esta ciudad, que ya bastante trabajo tendrá controlando tantas obras a la vez. Esta carta es tan solo para aportar una idea que me sobrevino ayer, mientras pasaba por la obra de este 'Escorial' de Badajoz, y que no es otra que la de proponer un nombre para la instalación, que sería Parque Desi. Desi, por la desidia que simboliza, un indiscutible monumento a la desgana y al desinterés más escandalosos. La representación más fiel de la desorganización y desorden más contumaz, al que nadie parece ponerle fin. En fin, feliz verano en nuestros jardines ya conclusos.

