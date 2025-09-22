Río Guadiana
Manuel González Holguín
Badajoz
Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00
Paseando a orillas del Guadiana, soñé que había un río.
Saturado de nenúfar, de verde enlutaba, pero sin esperanza. ¿Dónde están la Confederación, el Ayuntamiento, ... la Junta? ¿Dónde, la Biblia en pasta? ¿Acaso las palabras se las lleva el agua?
En ese momento, incapaz, me atasco y me río, ¡qué voy a hacer yo contra este aparato distante y apático! Para consolarme de este panorama ruin, lleno de indolencia, imaginé, tras el subidón, que no había incendios, que los gobernantes alzaban la panza de sus mullidos asientos, donde quedaban tan solo el hueco de un culo sin andanza. Y que los damnificados de la Dana, del volcán, de lo que se quemaba, cobraban. Que la corrupción era una fábula, que no engaño, que la mentira era una farsa. Pero alzando mi vista al cielo, me di cuenta del cansancio, de que esto no tiene arreglo y por mucho que lloremos, el gobernador no hará nada, salvo que presionemos. Que active él, por una sola vez, el botón, sin protestas ni algaradas, le vendrá, seguro, una sensación reconfortante, decídselo que no lo sabe, de haber realizado un trabajo importante.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.