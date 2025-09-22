Río Guadiana

Paseando a orillas del Guadiana, soñé que había un río.

Saturado de nenúfar, de verde enlutaba, pero sin esperanza. ¿Dónde están la Confederación, el Ayuntamiento, ... la Junta? ¿Dónde, la Biblia en pasta? ¿Acaso las palabras se las lleva el agua?

En ese momento, incapaz, me atasco y me río, ¡qué voy a hacer yo contra este aparato distante y apático! Para consolarme de este panorama ruin, lleno de indolencia, imaginé, tras el subidón, que no había incendios, que los gobernantes alzaban la panza de sus mullidos asientos, donde quedaban tan solo el hueco de un culo sin andanza. Y que los damnificados de la Dana, del volcán, de lo que se quemaba, cobraban. Que la corrupción era una fábula, que no engaño, que la mentira era una farsa. Pero alzando mi vista al cielo, me di cuenta del cansancio, de que esto no tiene arreglo y por mucho que lloremos, el gobernador no hará nada, salvo que presionemos. Que active él, por una sola vez, el botón, sin protestas ni algaradas, le vendrá, seguro, una sensación reconfortante, decídselo que no lo sabe, de haber realizado un trabajo importante.