Cartas al director

Realidad encubierta

Manuel González Holguín

Badajoz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:22

Lejos de ser pesimista, bien es cierto que la obstinada realidad circundante me agobia y cada día que pasa renueva su miserable carga de negatividad, ... hasta el punto de saturar mi cerebro. Una ineludible decepción y descomunal impotencia embargan mi alma viendo cómo, a medida que conozco más de todo, siento toda la podredumbre sobre la que se instalan vividores e inútiles a los que no les importamos un bledo. Una despreciable fachada custodiada por la feroz propaganda de la que hacen gala gobernantes (me da igual la tendencia), algunos cínicamente autoproclamados progresistas y otros defensores de la patria (la finalidad de estos calificativos no es otra que la de repetirlos hasta la saciedad, de manera que acaben grabándose a fuego en nuestras mentes hasta su total personalización como supuestas marca de calidad propias) que más bien entorpecen por su ambición, ineficacia y falta de preparación, el avance de este país. La feroz, no solo trabaja en elecciones y mítines, también se ocupa de toda una cohorte de asalariados que asisten a variadas y desiguales tertulias o programas basura en otras tantas televisiones, así como los opinantes en redes o diarios con la única misión de defender, bajo el pretexto de la valoración personal, al partido o cabecilla correspondiente. Esta atmósfera, irrespirable para el que la sigue de alguna manera, se debe limpiar, pero ¿quién les pone el cascabel a todos esos gatos salvajes? Ojalá pudiésemos escoger una revolución pacífica, porque nuestro futuro continúa en manos de politicastros, repito de todas las ideologías, cuyo modelo trasnochado ya no funciona en beneficio de los ciudadanos.

