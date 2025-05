Polariza y someterás

Comenta Compartir

Ya que nuestros políticos, sean de la ideología que sean, han superado las líneas que nunca se deben sobrepasar, como la de la hipocresía, la ... verdad, la incompetencia, la maledicencia y un largo etcétera de infamias, aunque nos intenten engañar como chiquillos que tratan de esconder su trastada con sonrisas hipócritas y poses estúpidas ante las cámaras, incrustándose de lleno en el fango real que nos quieren ocultar, tendremos que ser los ciudadanos los que tratemos de trocar la situación para evolucionar de manera positiva. Ellos mismos, por su falta de previsión y pensando, la inmensa mayoría, en su propio beneficio, han creado un escenario en el que la corrupción de sus miembros cabalga libremente sin una legislación (hecha por ellos a su medida) que la castigue, suprimiendo además el terreno de lo moral. Una feroz propaganda, envuelta en un velo de hipocresía, ha creado un ambiente en el que la ausencia de referencias dificulta encontrar información veraz. La utilización de los medios afines a cada partido en su beneficio ha enredado de tal modo a nuestra sociedad que ya no existe un criterio claro en muchos asuntos. Tanto el Senado como el Congreso, órganos de encuentro de tendencias políticas diversas y en el que se deben establecer y aprobar, mediante el diálogo constructivo y el debate sincero, normas y leyes de carácter general de aplicación en todo el territorio nacional y para todos los españoles, sea cual sea su ideología, han perdido toda su esencia y significado. No se discute con la intención de averiguar puntos de encuentro entre todas las tendencias tratando de, en mayor o menor medida, beneficiar a todos. Las cesiones ya no existen, ante todo la terquedad más pertinaz para negar todo aquello que venga del contrario, aunque sea efectivo, y solo con el objetivo de mantenerse en el poder y seguir chupando del bote, además de utilizar la no respuesta o la evasiva tópica por réplica. No existe el voto en conciencia porque se elige lo que el líder decide (para qué entonces 350, si cada partido vota como uno solo?). Se debería disminuir el número total de diputados, como algo legítimo a todas luces. Mientras, ellos silban al viento tratando de pasar inadvertidos.

Temas

Cartas al director