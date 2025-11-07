HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Un oscuro viento

Manuel González Holguín

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las múltiples metamorfosis sufridas por la naturaleza humana durante todos estos tiempos y que han venido a desembocar en los actuales de celeridad inmisericorde están ... dando al traste con cualquier planificación de vida que se pueda abordar al margen de ellas. Más bien nos quedan pequeños islotes en los que el propio ser humano asoma la cabeza y puede respirar observando la senda de la que estamos separándonos vertiginosamente, con una sensación infranqueable de impotencia. El homo sapiens se ha convertido en otro ser que vaga entre un oscuro viento que, impulsado por fuerzas invisibles, lo arrastra sin solución hacia un final incierto. El brutalmente disimulado influjo de las actuales formas de comunicación, diseminadas por las variopintas esferas de relación que inundan nuestro globo terráqueo, ha instaurado una necesaria, para ellos, disociación de conceptos casi siempre innecesariamente antagónicos, que ha generado una nueva forma de fanatismo estúpido e indecente, la exclusión por no pertenencia a unas determinadas áreas sociales asociadas a ideas (en la mayoría de ocasiones sin germinar), costumbres, edad, vestuario, la manida del dinero, etcétera. La fresca y renovadora superficialidad, muy necesaria en otros universos en exceso profundos en su búsqueda de principios postreros, reina de manera absolutista marcando el ritmo cuando debe estar al mismo nivel que las demás cualidades. Sin embargo, en pos de ella marchan hordas de seguidores/followers deseosos de la escueta luz de lo más fácil, cuyo equilibrio se hace más y más dificultoso. Una masa que no se contiene ante ningún intento de llamada a la cordura que será siempre visto (y teledirigido por sus líderes) como un ataque a su libertad personal o cualquier arquetipo de intolerancia humana. Los que no toman partido no se quieren enterar, parapetados tras la sociedad del bienestar, sí la de tomarte una caña ahogando de soslayo la visión que inunda nuestras pupilas, la que se nos viene encima. El líder trivial mientras tanto sonríe.

