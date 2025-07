Incontestable hipocresía

Comenta Compartir

Y se fue a descansar el presidente hace unos fines de semana a la finca estatal de Quintos de Mora en Toledo. Desde el palacio ... de la Moncloa hay una distancia por carretera de 154,9 km., que suponen 1 hora y 51 minutos de duración. Pues bien, no piensen que utilizó un coche, más bien fue un helicóptero Super Puma. El viaje dura unos 40 minutos y si contamos ida y vuelta se arroja a la atmósfera aproximadamente 1 tonelada de CO2, a lo que hay que sumar los desplazamientos en vacío que hace desde el aeródromo de Cuatro Vientos hasta la capital. Todo ello, podría suponer unos 10.000 euros. Esta persona es la que afirmaba que había razones más que suficientes para actuar frente al cambio climático que exigen una acción decidida y una respuesta con responsabilidad y determinación; o el cambio climático mata y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas; o estamos viendo a gobiernos titubear, incluso negar la evidencia y no podemos permitirlo. Ante este caso de falta de coherencia, hipocresía y, por tanto, ausencia de credibilidad, ¿qué podemos hacer? Privada nuestra democracia de mecanismos adecuados, tan solo se espera que el sujeto aplique su moral. El problema es cuando esta no existe. Un órgano de control, para este y otros asuntos, podría ser una especie de Consejo Estatal de Ancianos, formado por políticos ya retirados, con una edad en la que la ambición política ya ni se la espera.

Cartas al director