Cuando un asunto se torna cíclico e inmutable, además de ser significativamente nocivo para nuestra morada, la naturaleza, es que algo no funciona bien, que ... no se están poniendo soluciones para que no vuelva a suceder. Esto lo comprende hasta un niño.

Cada año y en verano, todos sabemos que vamos a ser el blanco del que yo llamo hexágono del fuego: calor, combustible, oxígeno, pirómanos, vándalos y políticos ineficaces. Contra todos ellos se puede luchar desde un interés que debe arrancar siempre del último de estos elementos. Un estamento (suena a testamento, ¿verdad?) gubernamental ineficaz, que no transita en paralelo con la sociedad, legislando y procurando que se apliquen penas o su aumento cuando el daño se agudiza quebrantando nuestro medio ambiente y nuestro futuro.

Y así, se ponen en riesgo miles de vidas y de medios, gracias a la inacción de unos politicastros, de sonrisa eterna en ristre, que no salen de su despacho. ¡Ya está bien! Necesitamos una acción urgente dirigida a reducir los efectos desastrosos de un mal que nunca se sofocará del todo, pero que debemos minimizar.

Deben trabajar en procurar una política de repoblación efectiva de nuestros montes abrasados. Sería muy conveniente que dejasen sus vacaciones y se pusiesen a estudiar, porque esta asignatura les sigue quedando para septiembre, año tras año.