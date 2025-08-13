Fútbol y Eurovisión

Comenta Compartir

Hace varios años que los estamentos del fútbol quieren a este deporte caminando de la mano de la justicia y no del azar. Para eso ... se creó el VAR como herramienta informática para desechar errores arbitrales. Otro asunto sería ver el porcentaje de eficacia de este sistema, en teoría infalible, porque el árbitro/a decide finalmente en algunos casos bajo su interpretación y, en muchas ocasiones, está más cerca de la ausencia de un criterio ecuánime, lo que nos lleva a una duda razonable sobre su funcionamiento plenamente objetivo, aunque sí acierta en otros muchos casos. Pues bien, del mismo modo, en el festival de Eurovisión se implantó la idea de que entrara en acción la votación popular de los países participantes, de tal manera que ahora los votos de los jurados profesionales tienen mucha menos importancia de cara al resultado final. Dicho esto, y teniendo de fondo la final de la Eurocopa de fútbol femenino en la que hubo una selección dominadora con algunas piruetas inglesas, creo que estaremos la mayoría de acuerdo en que Inglaterra no mereció llevarse la copa, ni por la final ni por la trayectoria de los anteriores partidos. Para evitar estas injusticias con cualquier selección, podría crearse un sistema en el que por una parte los goles tuvieran su valor, pero también la opinión de expertos (por ejemplo, entrenadores del resto de selecciones participantes y capitanes de éstas) no vinculados a ninguno de los dos países contendientes en la final. Se aplicaría un porcentaje a los goles del 45%, y a la opinión del resto un 30% y 25%, respectivamente. Así se evitaría, en un porcentaje elevado de casos, que el partido se lo llevase la selección más rácana, lográndose además mayor vivacidad y brillantez en el fútbol porque los equipos estarían obligados a jugar mejor. Asimismo, habría penalizaciones por caídas simuladas, etc., lo que iría en la línea de erradicar el abundantísimo teatro del fútbol.

Temas

Cartas al director