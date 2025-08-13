HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fútbol y Eurovisión

Manuel González Holguín

Badajoz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:49

Hace varios años que los estamentos del fútbol quieren a este deporte caminando de la mano de la justicia y no del azar. Para eso ... se creó el VAR como herramienta informática para desechar errores arbitrales. Otro asunto sería ver el porcentaje de eficacia de este sistema, en teoría infalible, porque el árbitro/a decide finalmente en algunos casos bajo su interpretación y, en muchas ocasiones, está más cerca de la ausencia de un criterio ecuánime, lo que nos lleva a una duda razonable sobre su funcionamiento plenamente objetivo, aunque sí acierta en otros muchos casos. Pues bien, del mismo modo, en el festival de Eurovisión se implantó la idea de que entrara en acción la votación popular de los países participantes, de tal manera que ahora los votos de los jurados profesionales tienen mucha menos importancia de cara al resultado final. Dicho esto, y teniendo de fondo la final de la Eurocopa de fútbol femenino en la que hubo una selección dominadora con algunas piruetas inglesas, creo que estaremos la mayoría de acuerdo en que Inglaterra no mereció llevarse la copa, ni por la final ni por la trayectoria de los anteriores partidos. Para evitar estas injusticias con cualquier selección, podría crearse un sistema en el que por una parte los goles tuvieran su valor, pero también la opinión de expertos (por ejemplo, entrenadores del resto de selecciones participantes y capitanes de éstas) no vinculados a ninguno de los dos países contendientes en la final. Se aplicaría un porcentaje a los goles del 45%, y a la opinión del resto un 30% y 25%, respectivamente. Así se evitaría, en un porcentaje elevado de casos, que el partido se lo llevase la selección más rácana, lográndose además mayor vivacidad y brillantez en el fútbol porque los equipos estarían obligados a jugar mejor. Asimismo, habría penalizaciones por caídas simuladas, etc., lo que iría en la línea de erradicar el abundantísimo teatro del fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  5. 5 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  8. 8 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso: «Anoche parecía el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fútbol y Eurovisión