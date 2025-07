Comenta Compartir

Está claro que filosofía y política no van de la mano, pero sería de agradecer porque los ciudadanos se verían beneficiados. La lógica filosófica con ... sus premisas y conclusiones sencillas y rotundas, eliminaría a incompetentes, enchufados, inútiles, conseguidores, fontaneros y demás especímenes de esta perniciosa fauna. Vamos a empezar haciendo un simple ejercicio relacionado con Renfe y Adif. Empecemos con las premisas: los dirigentes de ambas empresas cobran sueldos astronómicos porque tienen una gran responsabilidad en su funcionamiento correcto; llevamos mucho tiempo soportando incidencias graves que afectan tanto a pasajeros como a material y máquinas; no se ponen los medios para encontrar soluciones; y ahora viene la conclusión, tanto Álvaro Fernández como Óscar Puente deberían ser defenestrados de sus cargos inmediatamente. Si esto no se lleva a cabo, deberíamos llegar a otras conclusiones posibles: el que designa a estos cargos tiene mala suerte, es un inepto o lo hace por enchufismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director