Fanatismo y beneplácito oficial

Comenta Compartir

Ningún país debería coexistir con el fanatismo, sea de derechas o de izquierdas, para que su funcionamiento sea equilibrado, como tampoco lo necesita en ninguna ... de las fases ni áreas de su desarrollo social. La sensatez se sitúa en el medio nunca en los bordes. Los extremismos surgieron como última solución para ciertas sociedades que, hartas de sus gobernantes, no tuvieron otra salida que la violencia para erradicar una gigantesca corrupción y podredumbre sin posibilidad de enmienda. Una vez asentada la nación, los radicalismos, lejos de ser útiles, perjudican y retardan el progreso. En una situación en la que la ciudadanía alcanza un nivel adecuado de entendimiento, no se debe ceder ante esta ideología destructiva, integrada por individuos/as que, en su mayoría, no saben vivir fuera de él por no estar ni querer integrarse en una sociedad que siempre les rechinará. La búsqueda de su propio modelo de comunidad (ideal ficticio, envuelto en un halo de hipocresía e intereses y fomentado, normalmente, por cabecillas sin escrúpulos en su búsqueda impetuosa del poder), será siempre infructuosa porque aquel es absurdo. En casi su totalidad, el radicalismo es pura fachada. ¡Si me dejan, sacudo! El gobernante de turno debe controlar que la agitación no afecte negativamente al país, sobre todo cuando existen condiciones sociales que favorecen otras formas más serenas y efectivas de protesta. Aunque sea el camino más fácil, el gerifalte no debe usar nunca a los exaltados para conseguir sus fines, no debe utilizar la manipulación propagandística más cercana a la revuelta. Y si lo hace, debería abandonar la poltrona inmediatamente porque está corrompiendo a la propia sociedad. ¡Democracia prostituida, sectarismo al poder y, de nuevo, éxodo y huida!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director