Zorro/a es una persona aspirante a inteligente que nunca aprobará las pruebas de acceso. El/la zorro/a utiliza mañas sin escrúpulos para satisfacer ... sus necesidades más primarias, poder, ego, placer, etc. Y lo va a hacer de manera instintiva, sin pensar en el conjunto y considerando que jamás le pillarán. Y si lo hacen, con negar la mayor será suficiente. El inteligente, en términos generales, sabe que sus necesidades las puede cubrir con menos esfuerzo y sin ultrajar a los demás. No se puede dejar a un/a zorro/a a cargo del gallinero porque si se hace, se estará convirtiendo en uno de los mayores errores que se puede cometer porque el futuro del corral estará en peligro. No nos dejemos engañar por su imagen diaria de pulcritud; tras ella no hay más que vacío y una propaganda fanática que tratará de salvar su propio trasero haciendo la pelota al reyezuelo taifa. Claro está que la difusión de un pertinaz retrato falso acabará por no sostenerse ante la verdad ¿A qué me suena a mí todo esto?

Cartas al director