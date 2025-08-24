Poltrona negra
Manuel González Holguín Badajoz
Domingo, 24 de agosto 2025, 23:02
Un fenómeno, relativamente nuevo, parece haber calado hondo en la vida de politicastros miserables y sin escrúpulos, la poltrona negra. Al igual que sus homónimos ... agujeros negros, potentes succionadores de todo aquello que se ponga a tiro, este sillón absorbe al ínclito de turno.
Cuando la labor del dirigente se ve limitada por su imposibilidad de desacoplarse de la butaca en cuestión, los ciudadanos se convierten en los auténticos damnificados por su inacción e incapacidad. La solución: despegarlo de la silla, aunque sea con fórceps democráticos y mediante elecciones, porque en ellas reside la fuerza de la democracia, la real, no la de ellos. Para no ir nosotros de culo, hay que retirarlos antes a ellos. Todo lo contrario sería una auténtica cagada, con perdón.
