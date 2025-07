Casta corrompida

A medida que van pasando los años la experiencia me confirma, cada vez más, que en nuestro país existe una peligrosa casta, sí, como en ... la India, de personas que están en este mundo para pasárselo pipa a costa de los demás. La casta del pelotazo muy abundante a todos los niveles y que consiste en sacar todo el beneficio posible engañando a los demás. Caracterizados por su zorrería que no inteligencia, su falta de escrúpulos, una hipocresía a prueba de bombas y un egoísmo recalcitrante, carecen normalmente de titulaciones o si las tienen se sitúan en los niveles más básicos, incluso ostentando títulos de cierto nivel éstos han sido conseguidos, en muchos casos, de manera fraudulenta con maniobras orquestales en la oscuridad.

Tiempos ha eran vistos en esta sociedad nuestra, como personajes a admirar por una picardía que sobrevenía en simpatía al ser capaces de burlar al aparato opresor del Estado, eran como Robin Hood. Si bien, en este caso, no se trata de devolver al pueblo necesitado una serie de bienes sino más bien usurparles los suyos en beneficio propio. Con una durísima jeta antitaladros, sonríen constantemente a las cámaras como una manera de suavizar ante la opinión pública sus viles gestiones. El problema sobreviene cuando alcanzan cotas máximas como las de llevar las riendas de un país, ahí el asunto se agrava. Y tanto la derecha como la izquierda y restos, están plagados de pelotazos, cuyo único fin es sacar provecho de las distintas situaciones que van sucediendo. Y ellos mismos se encargan de crear un ambiente enrarecido dentro del territorio para confundir a los ciudadanos y, de esa forma, seguir amasando poder. No podemos dejar que el Estado se infecte con esta casta porque acaban destruyéndolo y, en muchas ocasiones porque no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones adecuadas para todos los ciudadanos. Seamos serios, por favor.