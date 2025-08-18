HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente ¿Qué ha pasado este lunes, 18 de agosto, en Extremadura?

Caos informativo, desconcierto social

Manuel González Holguín Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:07

La vanidad de politicastros insignificantes, hipócritas, ineficaces y faltos de preparación suele implantar, para su supervivencia, un ambiente social en el que predominan la confusión ... y los bulos, su caldo de cultivo preferido. Cuando esto ocurre se desvanecen referencias imprescindibles y nítidas para todos en multitud de aspectos, y a las que debemos aferrarnos en cualquier sociedad por mor de la enorme complejidad del mundo actual ¿En esta situación, de quién nos vamos a fiar? ¿Dónde vamos a acudir para buscar la verdad? Llegará un momento en que se bloqueará la información por su falta de credibilidad y esto es muy grave. Para evitarlo, precisamente, están las autoridades, porque son las que deben asegurar a los ciudadanos una información veraz y una atmósfera de confianza en todos los campos. El problema se agranda cuando son los propios dirigentes los que han creado el problema. No debemos permitir que este tipo de personas, sean de la ideología que sean, y su falta de previsión surgida de una inmadurez de fondo galopante, dirijan la nave de este país porque este caos va a dar lugar a un futuro incierto para todos. Claro, que, a ellos, en el fondo, les da lo mismo porque sus pagas vitalicias les aseguran un futuro cómodo. Jugar con fuego, tanto ellos como nosotros, es lo que tiene. Divide y vencerás, que al final será la derrota de la colectividad, incluidos ellos. Está todo dicho.

Espacios grises

