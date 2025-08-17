¿Bild o vil?

Comenta Compartir

El conocido 'Bild', diario sensacionalista alemán, se ha molestado con el festejo de la selección española de futbol femenino tras su pase a la final ... de la Eurocopa. Hasta ahí, todo normal en un diario que vive de sacar estupideces como esta para vivir, y muy bien, por cierto. Friede, una de sus propietarias, pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana Independiente, SELK, que es una iglesia luterana confesional en Alemania que se distingue por su fidelidad a las Escrituras. Más le valdría a la antigua ama de llaves cuidar de su negocio porque esa parte importante de su existencia parece estar alejándose de sus creencias (la Biblia enfatiza el amor como el mandamiento principal, tanto hacia Dios como hacia los demás y éstos celebran la alegría en la forma que la tradición y sus gustos marcan), me temo que se trata de otra insípida fachada. Veamos algunas críticas recogidas por mí y vertidas desde Alemania sobre esta gaceta de viejas-visillo: «compré 'Bild' y lo usé para envolver mis pinturas en lienzo, pero sentí que la calidad del papel era mala»; «sería un insulto para los peces si los envolviese en eso»; «este periódico es un órgano de bajeza. Es un error leerlo. Cualquiera que contribuya a este periódico es socialmente inaceptable. Estaría mal ser amable o incluso cortés con cualquiera de sus editores. Uno debe ser tan antipático con ellos como la ley lo permita. Son malas personas que hacen cosas malas»; «es un tabloide contrario, odioso, incendiario, engañoso y sin gusto, escrúpulos ni integridad»; «pura basura y lo saben».

A mí también me molestaba cuando pitaban a Cucurella por ser protagonista de un posible penalti contra Alemania en una competición pasada, como si él fuera el culpable de que el árbitro de turno no lo pitara. ¿Dónde está el acreditado espíritu eficiente, práctico, sensato, respetuoso y honesto alemán o también es otra fachada? Eso sí, dicen que «el agua del grifo en Alemania es mala. En la mayoría de zonas beber lejía es mucho más saludable que el agua del grifo. Esto es extrapolable al agua mineral, que tampoco es muy buena. Conclusión: le pones gas y le quitas el sabor a rayos». Tengo fremdschämen, o sea pena por éstos especímenes hipócritas.

