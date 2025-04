Baldosas sueltas en Ricardo Carapeto

Comenta Compartir

Señor alcalde de Badajoz, por si fuera poco pasear por la espléndida avenida de Ricardo Carapeto, en el barrio de San Roque, hacerlo ahora es ... ir acompañado de un sonido como de lamentos de castañuelas al pisar las baldosas levantadas. A mí, como macha, me duele este barrio, en el que me crié y en el que vivo. Me gustaría que esto se corrigiera por el bien del barrio y de sus visitantes, ya que hay horas en las que esto es un hervidero. Aquí, como dice su compañera Isabel Díaz Ayuso, es fácil «tropezarte» con tu ex. Corrija esto y pensaré si en las próximas elecciones le voto.

Cartas al director