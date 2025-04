Al doctor Luis Fernández Alarcón

El 17 de agosto ha sido siempre un día especial para mí. Es el santo de una de mis hijas. A partir de ahora también ... será un día de reflexión personal porque se ha muerto mi amigo, el doctor Luis Fernández de Alarcón. Adalid de la medicina técnica, científica y del humanismo médico. Un ejemplo de coherencia, servicio, compañerismo, espíritu colegial y dotado de esa seductora humildad de la que solo gozan los más grandes. Paradigma del saber castúo que nos dice que fuera de casa están los rivales y dentro los enemigos. Nobles rivales que lo respetaron, quisieron, emularon, premiaron y distinguieron en muchos puntos de España. En el modismo eufemístico que nos invade se podría decir que ha tenido una muerte digna. Pero la dignidad no está en la muerte, sino en la vida. El doctor Fernández de Alarcón ha podido cumplir el anhelo de cualquier ser humano y ha podido vivir con dignidad hasta morir. Para conseguirlo es necesaria la confluencia de muchos factores. Una estructura personal bien cimentada en valores, familia y amigos y unos cuidados paliativos profesionalizados y humanizados y que están incompresiblemente infradotados. En el Servicio de Cuidados Paliativos de Badajoz es imposible trabajar mejor con tan poco. Desarrollan una medicina heroica pero la medicina no exige héroes sino personas formadas y sensibilizadas que sepan entender la profesión desde la vocación. Dótenlos, a quien corresponda, de medios, ayuda, y apoyo y ellos convertirán el final de nuestras vidas en un remanso de paz y dignidad.

Luis Fernández de Alarcón rebosaba humanidad, que lo convirtió en un buen médico y en un médico bueno. Nos ha dejado un legado de responsabilidad y compromiso profesional ineludible para el crecimiento y desarrollo de la medicina en general y de la extremeña en particular. La noche de su fallecimiento escuché, de un colega ejemplar, que los amigos no se entierran, se siembran. Amigo Luis yo te he sembrado en el espacio que discurre entre los sentimientos y las emociones. Deseando estoy que lleguen las primeras lluvias otoñales para que broten con la fuerza y el ímpetu de nuestra dehesa. Esa dehesa, y esa extremeñidad, que tú has llevado por toda España con orgullo y grandeza. La sanidad extremeña ha perdido un padre, pero Extremadura ha ganado un Hijo Ilustre.