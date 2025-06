Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Uno de los problemas del planeta es la desertificación y la sequía. Y ... estos son grandes problemas que tiene Extremadura. En las décadas de los 60 y 70 se arrasaron decenas de miles de hectáreas de bosque y matorral mediterráneos para sustituirlas por extensas plantaciones de eucaliptos y pinos, fundamentalmente. No sólo se destruyó una valiosísima vegetación natural, que albergaba a especies animales tan escasas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico, sino que se provocó un efecto erosivo en las laderas de las sierras y una desertificación creciente de estos terrenos. Millones de encinas fueron arrancadas en nombre de un falso progreso, para instalación de regadíos no rentables sobre suelos muy pobres o simplemente para carbón.

Extremadura es una de las regiones de Europa con mayor índice de desertificación, un 10% de su superficie, con peligro de afectarse un 60%, ocasionado en gran parte por estas malas prácticas forestales, que felizmente se lograron paralizar en la década de los 80. Pero quedan miles de hectáreas de terreno desertificado, todavía en muchos casos con eucaliptos, que es preciso recuperar. Lo que se está haciendo es poco para lo mucho que queda por hacer. También habría que tratar sobre la destrucción de las riberas de nuestros ríos, una muralla frente a la sequía, bien por canalizaciones realizadas sin sentido o por extracciones de áridos abusivas. El pasado fue terrorífico para estos bosques de galería que contribuían a mantener una reserva hídrica permanente. Extremadura, junto con Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana y parte de Andalucía ocupan el grupo de más riesgo de desertificación y sequía. Fondenex cree que es el momento de reflexionar sobre el uso del agua, un bien muy escaso, la idoneidad de ciertos cultivos, la política forestal adecuada, el sobrepastoreo, el uso de insecticidas y plaguicidas y la ocupación de terrenos agrícolas y ganaderos por millones de plantas fotovoltaicas y otras industrias, que contribuyen a la pérdida de fertilidad del suelo.

El Día Mundial del Medio Ambiente, por desgracia, no es una celebración, sino un triste recordatorio de que vamos subidos en un tren que va hacia un precipicio y que no podrá parar de golpe, por lo que es preciso ir disminuyendo su velocidad progresivamente. Además de restaurar los terrenos forestales plantando encinas, alcornoques y otras especies autóctonas (y no permitiendo su arranque una vez terminado el contrato de reforestación), y los bosques de ribera arrasados, no permitiendo proyectos de «ensanchamientos» de cauces, como el del río Zapatón, debe ser un objetivo a seguir para detener la desertificación y la sequía. De lo contrario, todos los extremeños lo pagaremos en un futuro no tan lejano.

Las cartas no deberán superar las diez líneas mecanografiadas (800 caracteres) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono del remitente. HOY se reserva el derecho a extractarlas. Dirección de correo electrónico: opinion.hoy@hoy.es