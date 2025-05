Hacienda y yo

Comenta Compartir

Sentencia un antiguo refrán que el que no está acostumbrado a usar bragas, hasta las costuras le hacen llagas. Pues resulta que a un servidor ... le acaban de salir llagas y no pienso culpar a las costuras de tan delicada pieza de lencería que, hasta ahora, jamás he utilizado. La culpable de las llagas que me escuecen en mis bolsillos y cartera es Hacienda. Así de claro. Mal acostumbrado por mis privilegios de modesto pensionista a estar exento durante muchos años a presentar declaración de impuestos, ahora, con el truco de subirme una mijina la pensión, me empujan a pasarme de la raya y me dicen que hasta aquí he llegado y que a pasar por caja toca. Lo que el Estado te da con una mano, con la otra te lo quita Hacienda. Y heme aquí, a mis 91 almanaques deshojados, sentadito ante la amabilidad personificada en una joven y eficaz funcionaria que, tras teclear en el ordenador y terminada mi declaración, advirtiendo mi cara de susto, se emociona y con sus ojos humedecidos y la compungida voz de dar pésames y condolencias, me comunica cuan doloroso es el pellizquito que acaban de darle a mis ahorrillos. Vuélvome a casa mohino y resentido, hasta que una lucecita en mis pocas entendederas me hace ver que no debe escocerme como injusticia lo que no es tal, sino disfrutar del puro gozo de contribuir como buen ciudadano con mi granito de arena a costear todo aquello que nos hace la vida mejor vivible, y hasta puede que llegue para comprar un cachino del cable para la catenaria de ese soñado tren para mis queridos Badajoz y Extremadura. Entonces, si ya he interiorizado en mí esta conformidad y gozo, ¿no son ganas de ponerle mala sangre a uno cuando, a renglón seguido, las noticias te machacan con las cantidades multimillonarias rapiñadas en los EREs andaluces, chantajes catalanes, epidemias de garrapatas chupadoras y la madre que los parió? En tan abarrotado desierto de Alí Babá y los cuarenta mil ladrones, ¿a cual de las numerosas dunas de repugnante avaricia pueden ir a parar nuestros sudados granitos de arena? Y, para más inri, por las conveniencias de los Judas que te venden, mi querida España, mía y nuestra, deciden que ya los ladrones, separatistas y gentuzas varias ya son todos gente honrada y que pelillos a la mar. ¡Ay, Señor, Señor! ahora que empezaba a sentirme tan a gustito con las costuras de mi Declaración de la Renta...

Cartas al director