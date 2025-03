De piscinas, salud y digitalismo

El motivo de mi escrito es el artículo que publicó HOY el domingo firmado por Pilar Pérez Peña, titulado 'Ciudad Deportiva de Cáceres y brecha ... digital', sobre temas como la salud de las personas mayores y sus dificultades a la hora de poder disponer de recursos, tales como medios para realizar ejercicio físico y tener acceso fácil a la digitalización. Pero con ser elementos fundamentales en su bienestar para pasar una vida plena hoy en día, mi carta se enfoca a la referencia a la piscina de la Ciudad Deportiva de Cáceres, en El Rodeo. Como escribo estas letras desde la distancia y sin tiempo de utilizar recursos documentales más seguros, responderé concretamente al párrafo en la primera columna que dice: «Emblemáticas zonas (de Cáceres) junto a la piscina pública que se abrió en la ciudad allá por el año 1974, recinto deportivo que siempre ha sido gestionado por la Junta de Extremadura».

Bien, desde que tengo uso de razón, tengo ahora 79 años, conozco la existencia de esa piscina, pues a finales de los años 40 y principios de los 50 comencé a tener el carnet de acceso, junto a mis inolvidables Toñi Navas, mi hermano Damián, Josan, Lorenzo, Juanito, los Salgado y varios más. Otros muchos niños, jóvenes y mayores por unas causas u otras (quizás económicas), no pudieron utilizarla. Años después, en el mismo recinto sindical se construyó otra piscina, más pequeña, para hembras, totalmente separada físicamente de la grande, con 33 metros, con el loable propósito de salvar nuestras almas (ya nos las arreglábamos nosotros para «pecar de vista». Recuerdo que el precio de hacerse el carnet era aproximadamente de seis pesetas, y después, cada día de baño, una peseta. En cuanto a la entidad que gestionaba el recinto no era entonces la Junta de Extremadura, que obviamente en 1974 no era ni un embrión de nada, era la Obra Sindical de Educación y Descanso, el ente que regía el tiempo libre de los trabajadores, el que lo tuviera (algunos, dichosos, tenían dos y tres, para juntar un magro sueldo). Esta obra dependía directamente de la Organización de los Sindicatos Verticales franquistas (CONS) Central Obrera Nacional-Sindicalista.