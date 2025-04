Entre Charlot y la sanidad

Comenta Compartir

Hace ya meses que las noticias sobre el estado de la sanidad de un numeroso grupo de españoles, millón y medio más o menos, todos ... ellos funcionarios del Estado, están siendo sometidos a una injusta presión relacionada con su derecho constitucional a la atención sanitaria; aunque a decir verdad no todos, los de justicia y militares no la sufren, luego el problema no es del sistema mutual. Esto ha dado lugar a un grotesco espectáculo, llámese 'Charlotada mufaceña' desatada, con entusiasta colaboración de los medios, por un presunto desajuste interno del Gobierno. Cada ministro tiene un pensamiento distinto, no hay acuerdos ni conjuntados ni juiciosos, ni se piensa en el daño que se puede hacer, ni a quiénes. Tengan en cuenta que muchos de los «beneficiarios» de Muface somos jubilados, mayormente con una edad, a los que cualquier signo de inestabilidad, sobre todo sanitaria, les ocasiona un estado de inquietud bastante perjudicial para su salud. ¿Es esto lo que busca un gobierno social de izquierdas? Pues, ¡qué error, qué gran error!

De todas formas, si la situación es producto de luchas partidistas o ideológicas, como por ahí se comenta, ya estamos entrando en ámbitos del campo de lo punitivo.

