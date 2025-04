Comenta Compartir

El 9 de marzo de 1995 fue inaugurada la comisaría de la plaza alta de Badajoz, una instalación que fue solicitada por muchos colectivos de ... la ciudad, en concreto por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, de la cual fui vocal de la junta directiva, ya que en la década de los 90 desde diferentes ámbitos de la ciudad se empieza a tomar mayor conciencia del proceso de degradación de buena parte del Casco Antiguo. Esta comisaría ha funcionado ejerciendo el papel de instalación de seguridad que en aquel momento se le atribuyó el simbólico papel de garante de la rehabilitación social del barrio. Desde entonces, ha ejercido de elemento fundamental en la rehabilitación del centro histórico, porque la seguridad ciudadana forma parte de ella. Todas las instalaciones que se han ido estableciendo en el centro histórico de la ciudad (especialmente en el entorno de la Plaza Alta), de carácter institucional, educativo, cultural, social y recreativo han contribuido a la rehabilitación social del mismo y no se han ido. Pero el cierre de la comisaría de la Policía Nacional de la plaza Alta representa un error y un paso atrás en el esfuerzo de la rehabilitación, ahora que justo enfrente de la desaparecida comisaría se inaugurará la sede del Consorcio Integral para la Recuperación Monumental, Patrimonial, Social y Urbanística del Casco Antiguo de Badajoz. La seguridad ciudadana, una vez alcanzado un nivel aceptable hay que mantenerla, y el cierre de la comisaría representará una bajada de la seguridad ciudadana, porque la actividad de la Policía Nacional en la comisaría se complementaba con la de la Policía Local en su sede de la calle Montesinos, que sigue funcionando y se ha incrementado, y cada cuerpo policial ejercía sus competencias, siendo la seguridad ciudadana competencia de la Policía Nacional. Estoy en contra de la decisión tomada, al igual que muchos colectivos de la ciudad, es más, los sindicatos de la Policía Nacional han criticado el cierre. Y estoy de acuerdo con lo manifestado por el alcalde de Badajoz: «Creo que para la sensación de seguridad y tranquilidad de los vecinos es muy importante que haya un cartel de Policía Nacional, que haya presencia permanente allí independientemente de los recursos que ponga a disposición de la ciudad y del Casco Antiguo que todos los que se pongan son necesarios», y también de acuerdo con la presidenta de la Junta: «La decisión de cerrar estas instalaciones no es entendida ni compartida por nadie, ya que los datos de los últimos veinte años ponen de manifiesto que tener esas dependencias junto a la plaza Alta ha contribuido a la reducción del tráfico de drogas, del ejercicio de la prostitución y de la actividad delincuencial en la zona», de lo cual he sido testigo desde 2007, porque desde esa fecha vivo a menos de 50 metros de la comisaría desaparecida.

