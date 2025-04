Una apuesta por el valor de la palabra

Cuando un partido político entra en un proceso de cambio de ciclo y sucesión, la opinión pública convergente y divergente comienza a manifestarse en forma ... de oráculo individual-grupal o con toque de queda al sanedrín. Más aún cuando esa opinión pública tiene barra libre en las redes sociales y en las plataformas de difusión social.

Siendo un tiempo de ajustes en el reloj sucesorio que marcará el nuevo mapa político del socialismo extremeño, solo una persona ha levantado la mano, Miguel Ángel Gallardo Miranda. Por su valiente decisión e ir de frente se le ha reprochado desde las 'trincheras' y sin dar la cara. Unos calificativos propios del juego sucio de la política.

Ser ambicioso en política creo que no es un defecto, sino una gran virtud e, incluso, una necesidad. La clave de bóveda de la gestión pública se encuentra en los méritos de las personas candidatas para liderar un proyecto político y Gallardo los tiene sobradamente. Los números nunca fallan y en política tampoco. Si nos apoyamos en datos cuantitativos el resultado es cristalino: a las citas electorales municipales a las que ha concurrido como cabeza de cartel para aspirar a la Alcaldía de Villanueva de la Serena obtuvo seis contundentes mayorías absolutas: 2003, 2007, 2015, 2019 y 2023.

Y es que para ganar unas elecciones municipales, donde se utiliza el cuerpo a cuerpo, el político tiene que tener la credibilidad, méritos y cualidades suficientes para embarcarse en un proyecto ciudadano de esta categoría. Y a mi juicio, se necesita liderazgo, ambición, habilidad, talento, empatía y palabra; el valor de la palabra dada y que es la mejor carta de presentación de Miguel Ángel Gallardo. Otro dato relevante es que, desde 2015 en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, los presupuestos de la institución provincial fueron aprobados por unanimidad con el apoyo del PP en cinco ocasiones. Eso demuestra su destreza y el buen ejercicio de la escucha activa, la solidaridad, sus buenas habilidades para el consenso, su equidad y talante.

Opino que el mejor mérito que posee Miguel Ángel es que llegó a la política sin cargas ni mochila, no siendo heredero de nadie, ni contando con padrino político. Vino y está en política por capacidad propia, superando numerosos escollos y sin que nadie le haya regalado nada. Miguel Ángel viene de una familia humilde, de padre jornalero y madre ama de casa, lo que le hace estar en la cultura del trabajo y del esfuerzo.

Las políticas públicas tienen numerosos efectos en la elaboración de iniciativas gubernamentales, siendo el verdadero ADN de la política y, por tanto, de los partidos y su ideología. En este caso, considero que el ejercicio de la política municipal como concejal o alcalde se desarrolla en aras a una buena gestión de los recursos del municipio y sus necesidades; convirtiéndose el gestor en un obrero de la política que adquiere una experiencia vital y una visión diferente. Y a quien la ejerce por vocación y devoción le convierte en una buena persona y, por su cercanía, en buen político y gestor.

El buen político se caracteriza por su lealtad, valentía, credibilidad y honestidad y, Miguel Ángel además de esto tiene mucha gallardía.

Con un PSOE regional en la oposición, Gallardo ha sido valiente saliendo de su zona de confort. Y es que se necesitan buenas ideas y a los mejores gestores que puedan proyectar nueva ilusión y un futuro prometedor para la sociedad extremeña. Y él puede hacerlo.

A Miguel Ángel, en varias ocasiones, le he escuchado decir que «la política está para ejercerla, no para hacer pasteleo» y, por tanto, él hace política y no politiqueo.

Conocí a Miguel Ángel en 2016 como presidente de la Diputación, cuando presentamos desde la Universidad un proyecto académico. Él no lo aprobó, pero lo justificó mirándonos a los ojos. Y cuando un político no te regala los oídos y te justifica una negativa mirándote a los ojos, apuesta por esa persona. Es de fiar.