El manual de los duelos

Cada vez que alguien querido nos deja solemos decir que nadie nos prepara para encarar la muerte de nuestros allegados. En realidad, no hay preparación ... válida ante el zarpazo, ante el rompimiento que nos invade en esos momentos: la muerte, irremediable, irreversible, supone la salida fuera del tiempo, fuera del calendario, de nuestro ser amado. Y para siempre. ¿Qué manual podría ayudarnos ante esa terrible realidad? ¿Qué guía nos serviría para canalizar y administrar nuestros sentimientos en semejantes circunstancias? ¿Qué lecciones deberíamos aprender en la escuela para afrontar de adultos el remolino de tristezas que nos envolverá cada vez que se nos adelante alguien en el viaje no deseado pero ineludible? Tampoco existen manuales para otros pesares. ¿Cómo afrontar el dolor intensísimo del primer amor traicionado de una muchacha de 16 años? Solo el tiempo la llevará a conocer a otros jóvenes y luego a otros hombres que la ayudarán a relativizar el amor adolescente y sustituirlo por un amor adulto que, no nos engañemos, es como una mezcla de amor y conveniencias. Sin embargo, tras la muerte, contamos con un arma secreta, un recurso casi mágico: el recuerdo, la memoria que es capaz de engañarla durante algún tiempo. Cada vez que recordamos alguna anécdota graciosa de nuestro fallecido amigo, miramos la fotografía de nuestra madre que reposa en un estante de la librería o leemos la carta que nos escribió el hermano, regresan a la vida, aunque sea fugazmente, en nuestro interior y los resucitamos de una forma espiritual. Pero ese recurso, a pesar de las ínfulas renacentistas sobre la fama post mortem, tiene límites temporales. H. A Faciolince en 'El olvido que seremos': «Todos estamos condenados al polvo y al olvido [...]. Sobrevivimos por unos frágiles años, todavía, después de muertos, en la memoria de otros, pero también esa memoria personal, con cada instante que pasa, está siempre más cerca de desaparecer».

Incluso de los personajes más famosos lo que recordamos son sus maravillosas obras, o sus acciones horripilantes, pero nadie recuerda sus sonrisas, sus pesares, sus amores, sus anhelos, la forma de sus manos. Son apenas unas páginas de una biografía o una entrada de la Wikipedia. Hace pocos días falleció un primo hermano, Jesús Galavís se llamaba, como yo. Era poeta, un buen poeta, famoso en los círculos de Sevilla. Y no hay que enfatizar con este título, pues si se es buen poeta, ya ha merecido la pena tu vida. Su padre, sus abuelos eran extremeños y en Extremadura trabajó unos años. ¿Cuánto tiempo tardará en ser el olvido que seremos? Como una contribución a la pervivencia de su memoria, antes de que se borre, recojo aquí dos breves poemas de los muchos que escribió: «Piedra.- Vieja piedra que renaces/ a golpes de bajamar./ Piedra mil veces herida,/ también yo tengo la vida/ rota de tanto soñar./». «Muñeco.- Muñeco te llaman./ Tiran piedras/ al cristal de tu calma./ Te hacen llorar./ Vas tan blanco/ sabes tanto a silencio,/ que prefieren dañarte/ a sentarse y pensar./».

