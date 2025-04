Las manos de Marni

Hace un par de semanas viajé. Hacía mucho que no montaba en avión y nunca había cruzado el Atlántico, no al menos hasta Estados Unidos. ... En los meses previos solo pensé en el pánico que me daba el eterno viaje en avión, un viaje de más de siete horas que para mí era más largo que un día sin pan, peor que la muerte a pellizcos, casi como una vuelta al mundo en 80 días.

Había intentando trabajar ese miedo irracional como el miedo a las sombras, a lo desconocido, miedos que nosotros acabamos construyendo y de los que nos convencemos a base de repetirnos que no podemos. Somos como diminutos ante una ola gigante, incapaces de cualquier movimiento, la quietud y la calma son nuestro único abrigo posible. Salir a la intemperie duele.

En fin que salí de la cueva y poco a poco me fui despejando de las pieles, yo misma compré los billetes para ese viaje. Y justo el día que peor tiempo hacía de los últimos días, yo estaba en el aeropuerto viendo sin querer mirar cómo despegaban otros aviones. El mío sería uno de ellos. Entonces empecé a atar cabos, cabos sueltos que solo atas en situaciones desesperadas, recordé el accidente de avión que había visto en una tonta serie, un superhéroe de marketing que se negó a salvar (maldito) a los pasajeros, un tuit en el que un hombre anunciaba en una imagen con la cara blanca que se había salvado de una catástrofe provocada muy bien no sé por qué, decidí dejar de leer.

Era un vuelo en uno de esos aviones enormes, el primero de esas características para esta chica de pueblo que siempre soñó con viajar por medio mundo pero se quedó en la mitad, de la mitad, de la mitad del medio.

Llevaba unas pastillas en el bolso por si la ansiedad se apoderaba de mí de forma incontrolable. No hicieron falta, tras unas respiraciones y gracias a mi amuleto en forma de escarabajo azul empecé a creer que tenía los poderes suficientes para sobrevivir. Pero fueron las manos de mi compañero de asiento las que me salvaron.

No recuerdo su nombre, era algo así como Marni o Morni, pero el ruido del motor y los nervios me impidieron retenerlo. Me senté entre él y un chico joven que se pasó el viaje durmiendo, ni abrió la boca ese muchacho, su capacidad de convertirse en una marmota en mitad de las turbulencias me tenía alucinada.

Pero volvamos a Marni (lo llamaré así), es quien me interesa en este relato. Marni era un señor menudo, con cara amable, llevaba una sudadera verde, un pañuelo y un cojín que era como un caramelo o un perro salchicha (o así lo recuerdo yo) sobre el que dormía, tenía una voz suave y resultó ser el mejor compañero de viaje del mundo, de la historia.

Le dije nada más sentarme que tenía miedo a volar, algo que comprobó en pleno despegue. Me dijo entonces que cuando lo necesitara podía agarrarme de sus manos. Y así lo hice.

En un principio desconfíe pero me había llevado para el viaje el libro 'Pequeñas desgracias sin importancia' de Miriam Toews y antes de que todo eso pasase había leído en él que a veces los abrazos de desconocidos son los más reconfortantes en los momentos adversos. Marni resultó ser ese desconocido y sus manos mi salvación.

Me agarré a ellas, a él en el despegué y en cada una de las turbulencias de ese viaje eterno, también en el aterrizaje. No fue un brasas, habló lo justo y siempre cuando veía que me ponía nerviosa. Me contó que viajaba a Connecticut para ver a su tío de 88 años que aún conducía aunque empezaba a perder memoria, allí Marni le cocinaría.

Supe también que era un alemán afincado desde hacía años en el norte de Tenerife donde había tenido un restaurante. Me habló de una tía que vivía en Los Ángeles donde había estado varias veces y del Indian Summer (qué concepto tan bonito).

Quiero recordar para siempre cada una de las cosas que me contó aquel desconocido de voz cálida, manos suaves que me hizo perder el miedo. Gracias Marni.