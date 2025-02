Policías a pedales

Comenta Compartir

A las muy taurinas 5 de la tarde, el miércoles de la semana pasada, dos policías municipales llegan a la calle Menacho en Badajoz con dos bicis guapas. Una y uno (municipala y municipal, que el todavía alcalde Gragera cuida eso de la paridad, no ... te digo). Esperan al semáforo de la calle del emérito campechano, se ajustan los cascos y siguen la ronda. En años pasados por estas fechas ya asomaban los uniformes de verano, el pantalón corto que alivia los calores de las tardes de Badajoz. De Menacho irían a San Francisco. Son dos de los rarísimos policías locales que pueden verse en Badajoz. No es que yo quiera que nos inunden de agentes, pero me dan confianza, como cuando veo que los encargados de vaciar las papeleras se llevan la fusca que hemos ido dejando tirada, mucha fuera de las bolsas. A esta hora empiezan a subirse las persianas de los locales de Menacho, La Soledad, San Francisco, Ricardo Carapeto, Carolina Coronado, Sinforiano Madroñero... Y esa es también la hora en que muchas persianas permanecen bajadas (lo siento, Ángel Pulido en la carretera de la Corte). Hoy tampoco abrirán, hoy el comercio tradicional seguirá languideciendo. Y le duele al todavía plumilla. A vé…

