Libros vivos, siempre los libros

Soy testigo privilegiado de la vida de la Biblioteca pública del Estado en Badajoz, desde su antigua sede en la avenida de Europa hasta la ... actual, que he visto nacer ladrillo a ladrillo, tabique a tabique. Conozco sus rincones, sus estanterías, las joyas que alberga. He estado allí con Juan Ramón, con Landero, con García Márquez, con Pérez Reverte, con Chateaubriand escuchando los arrullos de la paloma de Virginia mientras el indio Chactas llevaba en brazos el cadáver de su amada. Gracias a los libros he recorrido cientos de países, miles de ciudades, he intimado con Sancho y con el diablo cojuelo, con Séneca, con Machado, con Quevedo, con Salgari, con Aramburu, con Marías, con Gerardo Diego. He estado en Macondo y en la Roma de los Césares, he buscado los asombros perdidos con Delgado Valhondo, he palpado el agua del Guadiana con Manuel Pacheco, he hundido mis manos en los cabellos venerables de Umberto Eco, he llorado con Bécquer y he soñado con Jaime Álvarez Buiza, me han aterrorizado las pantarujas que describe Ramírez Lozano en su Monsalud… Ahora Badajoz está viviendo su Feria del Libro. Un año más este paseo de la cultura por las calles. Que nadie nos robe el aliento de los libros.

